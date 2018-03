Появилась реакция Запада на отказ России выполнить решение Стокгольмского арбитража

На Западе крайне негативно отреагировали на отказ "Газпрома" выполнить решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки газа в Украину.

Так, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в Twitter подчеркнула, что "поставки газа и транзит никогда не должны быть политическим оружием".

"Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ через транзитный трубопровод Украины в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что она является надежным поставщиком газа", - сообщила Нойерт.

Gas supply and transit must never be a political weapon. We expect #Gazprom to supply gas to #Ukraine's transit pipeline per Stockholm Arbitration decision. #Russia should prove it is a reliable gas supplier. - Heather Nauert (@statedeptspox) 2 березня 2018 р.

"Новая газовая война начинается", - констатировал бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, комментируя отказ "Газпрома" возобновить поставки газа.

A new gas war starting. Gazprom stops deliveries to Ukraine after losing legal dispute. Schools closing. https://t.co/xmkoGP8KX3 - Carl Bildt (@carlbildt) 3 березня 2018 р.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что "за последние дни "Газпром" подтвердил, что является не газовой компанией, а платформой для российского принуждения".

"Сколько еще доказательст немецким политикам необходимо, чтобы отменить "Северный поток-2"?", - задался вопросом Расмуссен.

In recent days Gazprom has confirmed it is not a gas company but a platform for Russian coercion. How much more evidence do German politicians need to cancel Nord Stream 2? https://t.co/kcaZirG4qJ - AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) 3 березня 2018 р.

"Газпром", очевидно, не является надежным поставщиком и использует энергию как инструмент для принуждения. Настало время ЕС проснуться и закончить с "Северный мотоком-2", - написал в Twitter бывший зампомощника министра обороны США Майкл Карпентер.

Gazprom is so obviously not a reliable supplier and is using energy as a tool for coercion. It's past time for the EU to wake up to this fact and terminate Nordstream II. Germany's politicians can't have it both ways: demanding EU solidarity while undermining it themselves.

https://t.co/Csx0WWUVLr - Michael Carpenter (@mikercarpenter) 3 березня 2018 р.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее российский "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки природного газа в Украину, сославшись на то, что стороны не подписали дополнительное соглашение к действующему контракту на поставку топлива, которое российская сторона считает обязательным в таких случаях.

Кроме того, "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

В "Нафтогазе" отказ "Газпрома" от поставок оплаченного газа расценивают как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.