Позитивне сальдо торгівлі агропродукцією перевищило $17 млрд

Зовнішньоторговельний обіг сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів (товарні групи 1-24 УКТЗЕД) України за підсумками 11 місяців поточного року збільшився на 22% порівняно з відповідним періодом минулого року та досяг близько $31,3 млрд, що склало 24,7% всього зовнішньоторговельного обігу товарами України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продвольства України з посилання на дані Держмитслужби

Як зазначається, експортовано продукції аграрного сектору на суму $24,4 млрд (або 39,8% від загального експорту товарів з України), що на 22% більше ніж за 11 місяців 2020 року.

Зовнішньоторговельне сальдо сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів позитивне і склало $17,5 млрд.

Найвагомішими складовими експорту продовольчих товарів та с/г продукції у січні-листопаді 2021 року залишились зернові культури, олії, насіння олійних культур та макухи, тверді відходи від вилучення рослинних жирів і олій.

Основними країнами, до яких постачалась українська агропродовольча продукція, були: Китай, питома вага якого склала 15,4% у структурі експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів; Індія — 6,5%; Нідерланди — 6,4%; Єгипет — 5,9%; Туреччина — 4,8%.

Імпорт сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів за вказаний період зріс на 20% до відповідного періоду 2020 року і склав $6,9 млрд (або 10,5% від загального імпорту товарів в Україну). Найбільшу частку у структурі імпорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів склали: плоди, горіхи та цедра; риба, ракоподібні та молюски; тютюн та вироби з нього; какао-боби, продукти з нього, шоколад; олії.

У структурі імпорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів найбільшу питому вагу зайняли: Польща — 10,5%; Німеччина — 6,9%; Італія — 6,9%; Туреччина — 6,1%; Індонезія — 4,3%.

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