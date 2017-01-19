П.Порошенко в Давосе призвал западные компании к участию в приватизации в Украине

Президент Украины Петр Порошенко во время пребывания в Швейцарской Конфедерации на мероприятиях Всемирного экономического форума встретился с руководителями крупных западных компаний, в частности с главой совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнаном, передает УНН со ссылкой на пресс- службу Главы государства.

Президент Украины выразил надежду на развитие инвестиционного сотрудничества с "АрселорМиттал", в частности переход на новые технологии производства.

Как отмечается, глава совета директоров компании "АрселорМиттал" заявил, что ощущаются реальные сдвиги в Украине и высоко оценил улучшение ситуации с администрированием налогов и решением вопроса возврата НДС экспортерам.

Генеральный директор компании Cargill приветствовал улучшения инвестиционного климата благодаря реформам, которые проводятся в Украине, и сообщил о готовности компании к дальнейшему развитию деятельности в нашей стране.

"Президент Украины призвал западные компании к участию в приватизации в Украине", - отметили в пресс-службе.