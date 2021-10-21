Працівника ДБР затримали за підозрою у провокації підкупу

Працівника Державного бюро розслідувань затримали співробітники Служби безпеки за підозрою у провокації підкупу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначається, затримання відбулося сьогодні, 21 жовтня.

"Сьогодні співробітники СБУ затримали працівника ДБР за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 370 КК України (провокація підкупу)", - йдеться у повідомленні.

У ДБР заявили, що сприятимуть розслідуванню.

"Керівників затриманого працівника відсторонять від посад на час розслідування", - зазначили в Бюро. 20 жовтня СБУ опублікувала аудіозапис, який, як стверджують у спецслужбі, є доказом хабарництва депутата і чиновників Полтавської міськради.