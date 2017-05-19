Правительственная пенсионная реформа позволит побороть теневую занятость, - Владимир Гройсман

Предложенный Кабинетом Министров Украины проект пенсионной реформы предусматривает восстановление социальной справедливости и позволяет побороть теневую занятость, сказал в эфире телеканала "1+1" Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в пенсионной системе близка к катастрофической, и бездействие будет вести только к ухудшению. Проблема, по словам Владимира Гройсмана, заключается не только в том, что дисциплина уплаты единого социального взноса - ключевого источника наполнения бюджета Пенсионного фонда - является достаточно низкой, но и в том, что стаж людей, которые выходят на пенсию, обычно недостаточен. А между тем именно дисбалансы в трудовом стаже обусловливают ситуацию, когда человек, который имеет 35 лет стажа, получает такую же минимальную пенсию, как и человек, работавший значительно меньше или не работавший совсем.

"Должна быть установлена справедливость. Если я работаю 35 лет и добросовестно плачу отчисления, я должен получить достойную пенсию", - отметил Глава Правительства и добавил, что добросовестная уплата взносов будет работать на пользу борьбы с зарплатами в конвертах.

"И новая система - способ бороться с теневой занятостью и способ преодолеть дефицит бюджета Пенсионного фонда, - подчеркнул Премьер-министр. - Мы за 7- 10 лет уменьшим дефицит бюджета Пенсионного фонда и выведем его (дефицит) в ноль, а люди будут получать достойные выплаты".

При этом, говоря о вероятной поддержке реформы в Парламенте, Владимир Гройсман отметил: "Это не политика. Это математическая реформа. И она нуждается в принятии. Вряд ли можно быть против повышения пенсий 9 млн пенсионеров, против отмены налогообложения работающим пенсионерам. Это комплексные решения, которые выведут пенсионную систему на новый уровень. Я уверен, что мы найдем количество голосов для принятия инициатив".

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