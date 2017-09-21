Правительство должно оставлять 50% поступлений от налогов местным бюджетам - эксперт

Для проведения эффективной децентрализации местных бюджетов есть несколько вариантов, по одному из которых 50% от крупнейших налогов должны оставаться на местах, а остальные 50% должны направляться в государственный бюджет. Такое мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН высказал экономический эксперт Андрей Новак.

"Чтобы делать децентрализацию бюджета, можно пойти двумя путями. Или по принципу 50 на 50, то есть по каждому из этих четырех крупных налогов - 50% поступлений от налога остается по месту нахождения налогоплательщика физического или юридического лица, то есть, соответственно, в местный бюджет, а 50% идет в центральный бюджет. Или другой подход - берем два крупных из четырех (налогов - ред.), и поступления полностью по двум идут в центральный бюджет, а по двум другим остаются местным бюджетам. Только в таких случаях можно кардинально изменить это межбюджетное соотношение между центральным и местными бюджетами", - отметил А.Новак.

Эксперт уточнил, что речь идет о налоге на добавленную стоимость, который приносит половину налоговых поступлений в государственный бюджет, налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц и едином социальном взносе. По его мнению, это позволит сделать "настоящую децентрализацию".

На сегодня, по словам А.Новака, бюджетная система Украины гиперцентрализована.

"Согласно нынешнему бюджету на 2018 год, 80% налогов, то есть доходной части бюджета, идет на центральный бюджет страны, и только 20% налогов остается всем местным бюджетам вместе. А потом часть центрального бюджета направляется в местные через межбюджетные трансферты и дотации", - отметил он.Это означает, указал эксперт, что "украинское правительство, причем это болезнь всех без исключения украинских правительств, которые до сих пор работали, пытаются почти все налоги взимать в центральный бюджет, а потом в ручном режиме фактически раздавать регионам на места средства из центрального бюджета по принципу политической лояльности того или иного местного руководителя, мэра города, главы обладминистрации, либо районной администрации".

Как сообщал УНН, 13 сентября правительство утвердило план мероприятий по активизации реформирования местного самоуправления и государственной поддержки процесса объединения территориальных общин.