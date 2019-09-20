Правительство едва ли не впервые не будет менять Налоговый кодекс перед принятием бюджета

Едва ли не впервые Кабинет министров Украины не будет вносить изменения в Налоговый кодекс накануне принятия бюджета на следующий год.

Об этом сообщила Министр финансов Украины Оксана Маркарова во время презентации бюджета на 2020 год в Верховной Раде.

"Важно, что впервые мы не подаем под этот законопроект (о государственном бюджете - ред.) Изменения в Налоговый кодекс. Все доходы, рассчитанные в бюджете, основаны исключительно на сегодняшних доходах и сегодняшних ставках и мы уменьшаем на самом деле этим бюджетом перераспределение налогов через бюджет", - сообщила Маркарова.

В то же время Маркарова добавила, что в бюджете готовы внести изменения в случае, если Рада примет законы о легализации добычи янтаря и легализации игорного бизнеса. Такие изменения будут учтены между первым и вторым чтением.

15 сентября, в воскресенье, правительство внесло в Раду законопроект No2000 "О государственном бюджете на 2020 год". Ранее под этим номером на сайте Рады зарегистрировали законопроект "О бюдлт".

В бюджете предусмотрен рост минимальной зарплаты до 4723 гривен в месяц, доходы бюджета ожидаются в 1 трлн 79 млрд гривен ($71 млрд). Расходы - 1,17 триллионов гривен ($46 млрд), дефицит бюджета - 2,09% от ВВП.

В самом бюджете средний курс доллара не заложен, но в макропрогнозе правительства он установлен на уровне 28,2 гривны за доллар.

Расходы на оборону увеличатся на 33,8 миллиарда гривен - до 245,8 миллиарда ($9,7 млрд). На обеспечение энергетической независимости предусмотрено 2 миллиарда ($79,5 млн), на развитие дорожной инфраструктуры - 74,4 миллиарда ($2,9 млрд), финансирование Пенсионного фонда - 172,6 миллиарда ($6,8 млрд).

В бюджете предусмотрено 438,1 млрд грн на выплату государственных долгов - это около 40% бюджета. При этом доля государства в экономике должна уменьшиться.

Впрочем, в правительстве отметили, что проект бюджета, который внесли в Раду, составлен на экономическом прогнозе предыдущего правительства. Также бюджет не учитывает всех запланированных реформ, которые Кабмин планирует провести, в частности земельной. Поэтому окончательные цифры по доходам, курса валют, дефицита и других будут известны к рассмотрению документа депутатами во втором чтении, которое должно состояться до 2 ноября.

Отметим, что законопроект о государственном бюджете на следующий год составляет Министерство финансов, затем его выносят на рассмотрение правительства, который должен подтвердить этот документ и внести в Верховную Раду в виде законопроекта.

В Раде бюджет, в отличие от других законопроектов, его рассматривают тремя чтениями: между первым и вторым к нему могут вносить поправки. Бюджет становится законом после того, как за него проголосуют депутаты после третьего чтения, а законопроект подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительства.

Громадське телебачення

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