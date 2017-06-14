Правительство еще на месяц продлило чрезвычайные меры в энергетике

Кабинет министров Украины продлил временные чрезвычайные меры в энергетике Украины еще на месяц. Чрезвычайные меры в энергетике продлили до 17 июля.

Такое решение приняли в среду на заседании правительства, передает УНН.

Согласно распоряжению правительства, "Укрэнерго" должно определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования по составу ТЭС энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков и применить в случае возникновения необходимости графики почасового отключения электроэнергии и графики ее аварийного отключения.

Предприятие "Энергорынок" должно разработать графики нагрузки энергосистемы Украины с учетом требований "Укрэнерго" по составу оборудования ТЭС, начислить платежи за электрическую энергию ее производителям, работающим по ценовым заявкам, для которых установлены графики и объемы производства электроэнергии, по предельной цене системы.

"Энергоатом" должен соблюдать графики нагрузки энергосистемы Украины, обеспечивать техобслуживание оборудования АЭС, а также разгрузить энергоблоки АЭС в случае необходимости по балансу мощности в выходные и праздничные дни.

Напомним, Кабинет министров Украины на месяц ввел чрезвычайное положение (ЧП) в энергетике. В частности, чрезвычайные меры предполагают, что НЭК "Укрэнерго", исходя из имеющихся запасов угля разных марок, должен будет определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить лимит по составу оборудования для каждого энергоблока ТЭС. Это означает, что для экономии угля, предприятия будут работать, используя минимальный состав оборудования. Кроме того, оператору магистральных сетей предстоит установить временные ограничения по их пропускной способности, а также определить условия и объемы межгосударственных перетоков электроэнергии". Кроме того, для НАЭК "Энергоатом" будут установлены специальные графики работы, которые АЭС обязаны будут соблюдать, а также компания должна быть готова в любой момент разгрузить свои энергоблоки.

25 января участники акции протеста заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланов и Шипилово. 29 января участники "штаба блокады" заявили, что в случае силового разгона протестующих они будут вынуждены перейти к партизанским методам борьбы. 2 февраля они перекрыли переезд вблизи Бахмута Донецкой области, который ведет в Горловку. А 10 февраля заявили о перекрытии железной дороги "Ясиноватая-Константиновка".

Министр энергетики Украин Игорь Насалик подчеркнул, что для перехода на импортные поставки антрацита понадобится около 50- 55 дней. Но, по словам чиновника, существуют сложности, поскольку из-за остановки нескольких ядерных реакторов в Европе, другие государства также активно закупают антрацитовый уголь.

Портребление в Украине составляет от 30 до 40 тонн антрацитового угля в сутки при минусовых температурах. В месяц страна потребляла 1,2 млн тонн антрацитовой группы. А по подсчетам специалистов "Укрэнерго" угля хватит на 40 дней при условии веерных отключений.

11 мая 2017 года Кабинет министров Украины еще на месяц продлил чрезвычайное положение в сфере энергетики.