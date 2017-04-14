Правительство готово быстро и эффективно прорабатывать решение по реформе ГФС,- Владимир Гройсман

Кабинет Министр Украины готов быстро и эффективно прорабатывать и реализовывать все необходимые решения, которые находятся в компетенции Правительства, для реформирования Государственной фискальной службы. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде Украины.

Он признал, что за 25 лет в Украине фискальные органы стали одними из самых коррумпированных. "Ее (ГФС) надо очищать. И здесь надо разделить законодательную и исполнительную функцию. Принимайте законы - мы будем их выполнять. Правительственные решения - свою часть работы - мы сделаем, и сделаем это эффективно", - сказал Владимир Гройсман.

Он также добавил, что с 1 апреля работает Единый электронный реестр возмещения налога на добавленную стоимость, который до последнего времени был "одним из самых коррумпированных", а сейчас "должен стать прозрачным".

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