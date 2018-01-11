Правительство Гройсмана ликвидировало совет бывших премьеров

Кабинет министров Украины отменил решение о создании Совета по вопросам стратегического развития.

На заседании правительства было принято решение отменить некоторые решения Кабинета министров Украины в 2016-2017 годов. В перечень отмененных входит и решение о создании Совета стратегического развития.

Как сообщалось, 22 ноября 2017 года Кабинет министров Украины создал Совет по вопросам стратегического развития во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, в состав которого также вошли бывшие главы украинского правительства. Совет должен был стать временным вспомогательным органом правительства, который создается для рассмотрения и изучения проблемных вопросов, связанных с осуществлением внутренней и внешней политики государства, выполнением общегосударственных программ экономического и социального развития, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности Украины, ведением внешнеэкономической деятельности.

В апреле 2015 года Верховная Рада создала Временную специальную комиссию по вопросам будущего, которая просуществовала до мая 2016 года. По материалам: Интерфакс-Украина