Правительство изменило формирование цены на газ для населения

В январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), будет составлять 4,65 гривни за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

В сообщении компании говорится, что новая цена рассчитана "Нафтогазом" согласно постановлению Кабинета Министров Украины No17 от 24 января 2020 года. Таким образом, Украина выполняет обязательства перед МВФ относительно поэтапного перехода к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа.

Кроме того, в "Нафтогазе" подчеркнули, что таким образом отменяется предыдущая цена гарантированная правительством.

"Оптовая цена 4,65 гривни за 1 кубометр будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 гривни за кубометр)", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что новая, сниженная цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал ранее - квартальную или ежемесячную. Бытовым потребителям не нужно никуда обращаться или оформлять любые документы.