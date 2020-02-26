Правительство хочет доплачивать по 500 грн в месяц за более поздний выход на пенсию

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде одобрить надбавки некоторым пенсионерам в размере более 500 грн в месяц, в случае более позднего выхода на пенсию. Об этом в Telegram во время заседания правительства написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Правительство предлагает ежемесячно доплачивать более 500 грн за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров. Решение правительства - в случае одобрения парламентом позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", - написал Гончарук.

Добавим, по данным ПФУ, больше всего пенсионеров в Украине получают от 1,5 до 2 тыс. грн.