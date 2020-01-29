Правительство ликвидирует морские инспекции из-за неэффективности, - Гончарук

Кабинет министров принял решение о ликвидации морских инспекций. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные "морские" инспекции - Крымско- Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах. К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо должного контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали - и сегодня принято решение об их ликвидации", - отметил премьер.

Функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции.

"Отныне каждое задержание судна должно быть санкционировано исключительно руководителем Госэкоинспекции", - резюмировал Гончарук.

Как сообщалось, в Украине собирались ликвидировать Государственную экологическую инспекцию, а вместо нее создать Государственную природоохранную службу.

Ранее сообщалось, Верховная Рада приняла закон No 6530, которым предоставила новые полномочия Госэкоинспекции Украины. Госэкоинспекция получила право уполномочивать учреждения проводить измерения, не связанные с оценкой продукции, процессов и услуг. Кроме того, Госэкоинспекция сможет вносить предложения по определению методик измерений - и учреждения обязательно должны их использовать.