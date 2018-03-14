Правительство монетизировало льготы на проезд в общественном транспорте

Кабинет министров принял постановление "Об установлении государственных социальных нормативов в сфере транспортного обслуживания" и поручил Министерству социальной политики его доработку с учетом предложений.

Как сообщает пресс-служба Минисоцполитики, указанным постановлением утверждается социальная норма количества льготных поездок, а также распределение льготных поездок на транспорте общего пользования на городских и пригородных маршрутах, что необходимо для определения размера ежемесячной наличной выплаты.

"Принятие акта предоставляет возможность установить гражданам, которые согласно законодательству имеют льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, социальную норму количества поездок в месяц по видам транспорта, с учетом которой льготы могут предоставляться в наличной форме", - говорится в сообщении пресс-службы Минисоцполитики.

Вместе с тем агентство "Українські новини" сообщает о том, что финансирование расходов по предоставлению переведенных в наличные льгот будет осуществляться за счет местных бюджетов. Объем ежемесячной выплаты наличных средств в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления утверждают областные государственные администрации. Их объем определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.

Напомним о том, что в Украине с 1 января 2018 года начался первый этап монетизации субсидий.