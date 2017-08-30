Правительство надеется на завершение переговоров по ЗСТ с Израилем до конца года - торгпред

Украинская сторона надеется на завершение переговоров о подписании соглашения о ЗСТ с Израилем до конца года. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Никольская, передает УНН.

"Мы очень надеемся, что нам удастся найти компромиссные варианты с Израилем для того, чтобы завершить переговорный процесс до конца года", - сказала Никольская. Она добавила, что по завершению переговорного процесса есть еще период юридической вычитки документа, его перевода.

"После этого только происходит его подписания и она подается на процедуру ратификации", - уточнила Никольская.

По ее словам, подписание соглашения о ЗСТ с Израилем является одним из приоритетов для украинского правительства. "Мы считаем, что мы с Израилем движемся в достаточно быстром темпе и выходим на достаточно хороший результат для украинского бизнеса", - отметила Никольская. Как сообщал УНН, Украина и Израиль в ближайшие месяцы планируют согласовать все вопросы по зоне свободной торговли между странами, в том числе, тарифных линий.

Источник: УНН