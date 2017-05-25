Правительство не рассматривает вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с РФ - Омелян

Министр инфраструктуры опроверг информацию о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
Об этом министр инфраструктуры сообщил в комментарии ЭП.
"По моему мнению, любое сообщение следовало давно прекратить", - заявил Омелян.
"Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим Правительством не рассматривался", - добавил министр.
Омелян также отметил, что авиационное сообщение было прекращено в 2015 году по инициативе украинской стороны.
Напомним, что сегодня утром российские СМИ сообщили о прекращении железнодорожного сообщения Украины с Россией.
"Укрзализныця" сразу опровергла эту информацию.