Правительство обещает дотации из госбюджета для бедных громад

Кабинет министров Украины обеспечит дотации из государственного бюджета для территориальных громад, неспособных обеспечивать свое финансирование самостоятельно.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной Раде Украины.

Он напомнил, что акцизный налог благодаря решению парламента был оставлен громадам, и громады этим пользуются.

"После проведения местных выборов структура финансирования громад будет утверждена согласно действующему законодательству, и она будет достаточной для развития и существования способных громад. Соответственно, будет структура дотаций громад, которые неспособны. Все эти вещи прописаны законодательно", - сказал премьер.

Также Кабинет министров планирует со второго квартала этого года перейти на прямые межбюджетные отношения с объединенными территориальными громадами (ОТГ).

"В среду на Кабмине рассмотрим вопрос предоставления бюджетной самостоятельности еще 67 громадам, в которых были проведены выборы, чтобы дать им возможность перейти на прямые межбюджетные отношения с Кабинетом министров. Все количество громад - 1045, о которых я говорил, будут переведены со второго квартала на прямые межбюджетные отношения, и это даст им самостоятельность и управляемость теми средствами, которыми они распоряжаются", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер- министра Алексея Гончарука и его правительство. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым руководителем Кабмина и утвердил новый состав правительства.

Кабинет министров Украины планирует до конца марта утвердить планы развития территориальных громад для всей территории Украины.

По информации премьер-министра, на сегодня в Украине сформировано 1045 из 1400 запланированных территориальных громад, а остальные 350 будут сформированы после местных выборов в октябре.

В этом году планируется завершить первый этап реформы децентрализации, который предполагает формирование объединенных территориальных громад.



