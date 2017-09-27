Правительство одобрило новое соглашение между Украиной и Турцией

Кабинет министров одобрил проект соглашения между Украиной и Турцией о взаимном содействии и защите инвестиций и уполномочил первого вице-премьера Степана Кубива ее подписать.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, передает Экономическая правда.

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"Соглашение будет способствовать углублению экономического сотрудничества между странами, а также предоставлять стимулы для выведения на качественно новый уровень взаимной инвестиционной активности их резидентов", - сообщает пресс-служба правительства.

Положения соглашения определяют сферу практического ее применения, пути содействия инвестициям и их защиты на территории стран, пути формирования благоприятного для стран режима инвестирования, а также вопросы организации документооборота.

Проект соглашения также предусматривает предоставление инвесторам гарантий защиты от незаконной конфискации или национализации активов, права свободного перевода платежей за границу, а также определение порядка решения судебных споров между инвесторами и правительствами обеих стран согласно международному праву.

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Соглашение вступит в силу с момента получения подтверждений по выполнению правительствами обеих стран всех необходимых для ее запуска внутренних процедур.