Правительство одобрило создание Нацагентства по закупке лекарств

Кабинет министров Украины утвердил создание Национального закупочного агентства, которое будет осуществлять закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) на национальном и местном уровне, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение о принятии концепции реформирования механизмов публичных закупок лекарственных средств, в рамках которой создано агентство было принято на заседании Кабмина в среду.

"Заказчикам - нам, это позволит сэкономить средства, человеческие ресурсы и время", - отметила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

До конца месяца Минздрав должен разработать и подать на утверждение план мероприятий по реализации данной концепции, в рамках которой будет создано закупочное агентство.

Український Бізнес Ресурс

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