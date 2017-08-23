Правительство ограничило премии государственным исполнителям

Кабинет министров установил ограничения в 200 прожиточных минимумов для вознаграждений, выплачиваемых государственным исполнителям Министерства юстиции.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, сообщает "Українська правда".

По словам заместителя министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергея Петухова, в ходе реформы 9 месяцев назад Минюст ввел систему поощрения труда государственных исполнителей в виде получения процента от возвращенного государству долга.

"Но так произошло, что некоторые из исполнителей стали получать слишком высокие вознаграждения. И поэтому мы решили ограничить максимальную сумму, которую может получить в качестве вознаграждения государственный исполнитель", - заявил он.

Петухов предложил установить предельный размер такой премии за завершение одного производства на уровне 2% от возвращенного долга, если сумма не превышает 200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это 308 тыс. грн).

Правительство поддержало это предложение.

Только за два месяца 2017 восемь госисполнителей Министерства юстиции получили вознаграждения более, чем на 23 млн грн.

В Минюсте объяснили, что огромные вознаграждения должностным лицам его департамента исполнительной службы не требуют дополнительных затрат из государственного бюджета, поскольку является процентом от возвращенного государству долга.