Правительство ожидает, что новая программа сотрудничества с МВФ начнется до конца года

Кабинет министров ожидает, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом начнется до конца года.

Об этом в ходе брифинга 15 сентября сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы ожидаем, что она может быть начата в конце года", - сказал премьер.

Также глава правительства подчеркнул, что между утверждением проекта государственного бюджета на 2020 год и новой программой сотрудничества с МВФ нет прямой зависимости.

"Бюджет нужен нашей стране как можно скорее, чтобы планировать работу на следующий год. То, что наши международные партнеры ожидают, что мы эти разумные и необходимые действия осуществим в предусмотренные нашими законами сроки, это же очевидно", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, которая работает сейчас в Украине, сосредоточится на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы.

11 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что миссия МВФ будет работать в Украине до 24 сентября. Он выразил убеждение, что во время переговоров будут достигнуты соглашения по всем вопросам.

В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года. Финальные платежи составляли в целом 156 млн долларов.