Правительство планирует повысить минимальный страховой стаж до 35 лет

Гражданам, у которых нет 15 лет официального трудового стажа, в 65 лет будут платить не пенсию, а социальную помощь от государства.

Проект пенсионной реформы, одобренный Кабинетом министров Украины, предусматривает повышение минимального страхового стажа для получения пенсии с 15 лет до 25 лет в 2018 году.

Согласно правительственному проекту, в следующие десять лет (2028 года) минимальный страховой стаж для начисления пенсии по возрасту будет повышаться на один год ежегодно, пока не достигнет 35 лет.

Если у 60-летнего гражданина не будет необходимой продолжительности страхового стажа, он имеет право выбрать - доработать необходимое количество лет или приобрести необходимую продолжительность страхового стажа для назначения пенсии в возрасте от 60 до 63 лет. Компенсировать можно будет до пяти лет недостающего стажа.

Начиная с 1 января 2019 года, людям, у которых страховой стаж составляет 15 лет, пенсия по возрасту будет назначаться в 65 лет.

Те же граждане, у которых отсутствует страховой стаж продолжительностью 15 лет, будут иметь право на назначение государственной социальной помощи по достижении 65 лет исходя из совокупного дохода семьи.

Подробнее о пенсионной реформе в Украине читайте в материале "Первоочередная реформа. Какая судьба ждет будущих пенсионеров?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина