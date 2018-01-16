Правительство пообещало в кратчайшие сроки ликвидировать очередь на биометрические паспорта

Глава Минэкономразвития поручил полиграфкомбинату "Украина" как можно быстрее ликвидировать очередь граждан на биометрические паспорта. Соответствующее распоряжение дал первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время своего визита на комбинат, где он проверил запуск нового оборудования для персонализации иностранных биометрических паспортов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы должны как можно быстрее ликвидировать очередь граждан на биометрические паспорта", - обратился он к руководству Полиграфического комбината "Украина".

Отмечается, что сейчас в очереди на персонализацию стоит 775 тысяч наборов персональных данных. Новое оборудование поможет стабилизировать ситуацию с персонализацией срочных документов в течение нескольких месяцев, и в течение следующих 2-3 месяцев очередь будет ликвидирована.

К сезону летних отпусков Полиграфкомбинат будет работать в действующем режиме 7 дней в неделю круглосуточно (в три смены).

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение об уменьшении размера отчислений в госбюджет части чистой прибыли полиграфкомбината "Украина" с 75 до 40%, что позволит ускорить печать паспортов и ID-карт.