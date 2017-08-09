Правительство позволит без пошлины ввозить оборудование для строительства самолетов - Гройсман

Кабинет министров Украины сегодня примет решение об отмене ввозной пошлины на оборудование для строительства украинских самолетов. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня также будем рассматривать решение о поддержке самолетостроения. Мы примем сегодня решение, которое позволит ввозить без налогообложения на территорию Украины все компоненты без уплаты НДС, других платежей, что позволит качественно развивать самолетостроение в нашей стране", - сказал он.

Напомним, в Великобритании состоялся международный авиационный показ The Royal International Air Tattoo-2017 на котором будут представлены самолеты- истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.