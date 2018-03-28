Правительство приняло решение не поднимать цены на газ

Кабинет министров продлил спецобязательства "Нафтогаза" на продажу газа населению, а также оставил прежним тариф до июня 2018 года. Решение было принято на заседании Кабмина 28 марта.

Кабмин продлил действие постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа".

В объяснительной записке отмечается, что переговоры с МВФ относительно приведения цены на газ до уровня импортного паритета продолжаются, и существует необходимость продлить действие спецобязательств.

Соответственно, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 грн за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 грн за тыс. куб. м.

Сообщалось, что Кабмин может отложить вопрос о повышении цены на газ для населения еще на два месяца.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что повышения цены на газ для населения в текущем отопительном сезоне не будет.

Сообщалось, что подорожание газа хотят растянуть на 1,5 года. Кабмин предложил новый вариант изменений методики определения цены газа.

Президент Петр Порошенко заявил, что Кабинет министров Украины готов установить цену на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда. #газ #Кабмин #тарифы По материалам: ZN.UA /