Правительство призывает Нацкомиссию сделать RAB-тарифы взвешенными

Правительство не поддерживает введение RAB- тарифов в том виде, как это сделано Национальной комиссией по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом говорится в заявлении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечает департамент, введение новой методики стимулирующих тарифов для облэнерго - так называемое RAB- регулирование - является исключительно прерогативой и компетенцией Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг - независимого органа, который заботится о сфере тарифообразования в Украине. Правительство не имеет ни одного отношения ни к принятию этого решения, ни к его публикации.

В соответствии с действующим законодательством, публикация принятого НКРЭКУ решения в издании "Урядовий кур'єр" является обязательной, и для этого не нужно решение правительства. Читайте также: Самые низкие в Европе: глава Нацкомиссии хочет "справедливые цены" на электричество

Относительно самого решения, то идея стимулирующего тарифообразования - дополнительных инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирования эффективности расходов электрораспределительных компаний - в целом поддерживается правительством Украины. Но тот вариант решения, который был принят НКРЭКУ, правительство не поддерживает, и эта позиция неоднократно озвучивалась публично.

Установленные НКРЭКУ одинаковые показатели доходности и на старую, и на новую базу активов - 12,5% - приведут к необоснованному росту тарифов для промышленности, что непосредственно отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги, идет речь в сообщении.

Поэтому правительство призывает НКРЭКУ пересмотреть свое решение и сделать RAB- тарифы в Украине взвешенными.