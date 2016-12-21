Правительство продлило действие ввозной пошлины на товары из РФ на 2017 год

Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, такое решение было принято правительством 21 декабря в ответ на введение Российской Федерацией соответствующих торговых запретов и ограничений в отношении Украины.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2016 действует перечень украинской продукции, при ввозе которой в одностороннем порядке взимаются пошлины в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Также Российская Федерация приостановила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины.

В Минэконоразвития добавили, что решение о продлении действия ставок ввозных таможенных пошлин на российские товары являются частью комплексного противодействия экономические агрессии РФ против Украины. Кроме того, Украина продолжает требовать отмены неправомерных ограничительных мер в рамках Всемирной торговой организации.

Напомним, Россия с 1 января 2016 г. распространила действие продовольственного эмбарго на Украину. Это предусмотрено постановлением правительства РФ от 21 декабря 2015 года о распространении на Украину ответных экономических мер в связи с ее присоединением к антироссийским санкциям.

С 10 января Украина ввела полный запрет на ввоз российских товаров. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины 30 декабря 2015 года в рамках ответных мер на введение Российской Федерацией торгового эмбарго против Украины. Предполагается, что запрет будет действовать до 5 августа 2016 года или до отмены запрета на ввоз на таможенную территорию РФ товаров сельскохозяйственного назначения, продукции и сырья с Украины. Среди запрещенных товаров - мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные изделия, водка, пиво, сигареты, кондитерские изделия, корма для животных, ряд химикатов и железнодорожное оборудование.

Кроме того, со 2 января 2016 года начали действовать импортные пошлины на российские товары.