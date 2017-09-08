Правительство прогнозирует удешевление мяса в ближайшие недели

В ближайшие недели в Украине ожидается снижение цен на мясную продукцию

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что с 2018 года в стране необходимо начать наращивать мощности животноводческого комплекса, в частности животноводства и птицеводства.

"Сегодня мы реально серьезный экспортер. Наша задача - добиться, и думаю, в ближайшие буквально недели, добьемся снижения цены на мясопродукты в стране" , - подчеркнул Гройсман.