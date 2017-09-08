Правительство проработает вопрос сбоев в системе подачи налоговых накладных, - Гройсман.

Кабинет Министров Украины проанализирует вопрос блокирования налоговых накладных в Едином реестре НДС и отработает механизмы недопущения каких- либо сбоев в будущем. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде Украины.

Он сообщил, что уже дал поручение Первому вице-премьер-министру Украины Степану Кубиву и Министру финансов Украины Александру Данилюку провести техническое совещание по этому вопросу.

"Однако должен отметить, что мы ввели эту систему (Единый реестр налоговых накладных) и поставили точку в схемах взяточничества и откатов в системе НДС. Теперь все работает автоматически и прозрачно. Я учту возможные несовершенства, но главное - проявлений коррупции в системе НДС нет", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Fin.Org.UA по данным КМУ