Правительство России поддержит "Газпром" в газовом споре с "Нафтогазом"

Правительство Российской Федерации поддержит компанию "Газпром" в газовом споре с НАК "Нафтогаз Украины". Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передают российские СМИ.

В частности, по словам Дворковича, правительство России будет "всемерно" поддерживать "Газпром" в связи с намерением Украины арестовать активы компании.

Напомним, ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что процесс расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" займет полтора-два года. Кроме того, он отметил, что в настоящее время нет никаких рисков для транзита газа в Европу через территорию Украины.

Отметим, ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что транзит российского газа через Украину в Европейский союз надежный и до момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке ему ничто не угрожает. Российский концерн "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.