Правительство сегодня планирует одобрить законопроект о приватизации - В.Гройсман

Кабинет министров Украины сегодня планирует одобрить законопроект о приватизации. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН."Сегодня мы примем новый закон о приватизации," - сказал В.Гройсман.По его словам, после одобрения КМУ законопроекта он будет направлен на рассмотрение Совета реформ при участии Президента Украины, а затем на утверждение парламента.

"Этот закон дает абсолютно прозрачные и конкурентные правила продажи имущества украинских граждан, украинского государства, которое неэффективно используется и мы хотим в эти предприятия абсолютно прозрачно, абсолютно открыто привлечь инвестиции," - сказал В.Гройсман.

Напомним, в мае премьер анонсировал, когда Правительство запустит механизм приватизации малых государственных предприятий через систему "ProZorro" и продолжит работу по корпоратизации госпредприятий.