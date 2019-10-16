Правительство создало комиссию по защите бизнеса

Кабинет министров Украины создал комиссию по защите бизнеса, сообщил в ходе брифинга премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы создали комиссию по защите бизнеса при Кабинете министров. К нам часто обращаются представители бизнеса, что кто-то кого-то кошмарит, требует взятки. У меня большая просьба. Нам нужно еще некоторое время, чтобы заменить всех негодяев и коррупционеров на государственных должностях... Пожалуйста, не бойтесь, обращайтесь к нам, рассказывайте об этих случаях", - сказал премьер.

Он отметил, что этот новый орган позволит администрировать информацию, которая поступает от бизнеса.

Гончарук выразил надежду, что чиновники, которые берут взятки, будут арестованы и осуждены по закону.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2019 года бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщил, что представители бизнеса в Украине, которые обращаются за помощью в офис бизнес-омбудсмена, в основной массе жалуются на действия налоговых и правоохранительных органов.

7 декабря 2017 года в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (No 2213-VIII), который называют "Маски-шоу стоп". Закон вводит обязательную видеофиксацию как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Согласно закону, видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

14 февраля 2018 года Министерство юстиции предложило Кабинету министров создать Комиссию по реагированию на жалобы о нарушениях во время проведения обысков на предприятиях, поскольку в ведомство по-прежнему поступает множество жалоб о нарушениях, несмотря на принятие закона "Маски-шоу стоп". 28 февраля прошлого года правительство создало такую комиссию под руководством в то время премьер-министра Владимира Гройсмана.