Правительство создало "Национальную угольную компанию"

Кабинет министров создал госпредприятие "Национальная угольная компания". Такое решение было принято на заседании Кабмина.

До конца года предполагается оптимизировать структуру обособленных подразделений "Национальной угольной компании", в частности, создать проектно-научный центр и сервисно-технический центр по обслуживанию и ремонту оборудования, а также ликвидировать непрофильные активы, провести инвентаризацию имеющегося технологического потенциала угольных предприятий и передать объекты соцсферы на баланс местных бюджетов.

Как сообщалось ранее, в компанию войдут 33 шахты.

Проект постановления, подготовленный Минэнергоугля, предусматривает создание компании уже в декабре 2017 года.

В нее должны войти ш/у "Южнодонбасское No1", "Шахта им.Сургая", "Селидовуголь", "Торецкуголь", "Мирноградуголь", "Первомайскуголь", "Волыньуголь", "Львовуголь", "Нововолынский ремонтно-механический завод", "Дондипроуглемаш", "Пивдендипрошахт", "Днипродипрошахт", НТЦ "Углеинновация", "УкрНИИпроект", "Государтсвенный НИИ организации и механизации шахтного строительства", "Дирекция по строительству объектов", "Предпусковая дирекция шахты No10 "Нововлынская", "Укршахтгидрозащита", "Укруглереструктуризация".

Намечено, что к началу следующего года будет разработана комплексная программа работы угольных предприятий с определением перечней перспективных и неперспективных шахт, подлежащих ликвидации.

Государственный угольный сектор в минувшем году получил 2,5 млрд грн убытков от производства угля, которые частично были покрыты из бюджета в 1,2 млрд грн.

В 2015 году при убытках в 2,5 млрд грн бюджетная поддержка составила 1,372 млрд грн, а еще годом ранее при убытках в 5 млрд грн поддержка достигала 4,1 млрд грн. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".