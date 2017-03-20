Правительство Украины обвинили в выстраивании монополии на табачном рынке

В Украине происходит уже третья попытка закрепить на законодательном уровне размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на табачные изделия

Эксперт считает, что крупнейшие производители сигарет, контролирующие 95 % табачного рынка страны, через размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на табачные изделия в Украине пытаются создать монополию на рынке

Производители дорогих сигарет среднего и дорогого сегмента заинтересованы в установлении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на табачные изделия, а Правительство Украины выстраивает на табачном рынке монопольную схему. Об этом заявил известный блогер, эксперт Национальной антикризисной группы, Тарас Загородний. Об этом пишут "Украинские новости".

Напомним, что в Украине происходит уже третья попытка закрепить на законодательном уровне размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на табачные изделия.

13 марта 2017 ГФС Украины снова обнародовала проект постановления КМ Украины "Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на табачные изделия, табак и промышленные заменители табака" (предыдущие попытки были в конце 2015 и в июне 2016 года). Содержание этого документа и позиция чиновников вызывают много вопросов.

Эксперт Национальной антикризисной группы Тарас Загородний, считает, что крупнейшие табачные производители (ЗАО "Филип Моррис Украина", ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украины" и ОАО "Джей Ти Интернешнл Украина"), контролирующие 95 % табачного рынка страны, через размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на табачные изделия в Украине пытаются создать монополию на рынке. В этом их поддерживают чиновники высших эшелонов власти. Данный регуляторный акт, поддерживается, в том числе и вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Украины, Степаном Кубивом.

"Установление минимальных оптово-розничных цен на табачные изделия направлено на создание преимуществ "отдельным компаниям" - производителям табачных изделий, среднего и высокого ценового сегмента. И схема устроена так, что вся продукция реализуется исключительно оптовику-монополисту (ООО "Мегаполис Украина", а в настоящее время ООО "Тедис Украина", компании с российскими корнями)... Установление минимальных оптово-отпускных и розничных цен на табачные изделия полностью уничтожит отечественную табачную промышленность Украины, приведет к тотальному сокращению рабочих мест в отрасли и прекратит поступление в бюджет значительных сумм, обеспечит рост теневого рынка табака, контрабанды и обогащения иностранных производителей. Надеюсь, Антимонопольный комитет Украины разберется в ситуации, ведь речь идет о миллионах гривен, которые проходят вне бюджета....", - возмущается Тарас Загородний.

Постановление Кабинета Министров Украины о минимально оптово-отпускных и розничных цен на табачные изделия противоречит Соглашению об ассоциации Украины с ЕС и не может быть имплементировано в украинское законодательство. Ведь согласно Приложению XXVIII к главе 4 "Налогообложение" раздела V "Экономическое и отраслевое сотрудничество", Украина взяла на себя обязательства привести в соответствие национальное законодательство с Директивой ЕС N2011 / 64 / ЕС от 21 июня 2011 года "О структуре и ставки акцизов, применяемых к табачным изделиям", в ст. 15 которой четко говорится о возможности для производителей и импортеров табачных изделий свободно определять максимальные розничные цены на свою продукцию.

Правительственные решения о минимальных розничных ценах на табачные изделия многократно признавались незаконными и отменялись в высших европейских судебных инстанциях.

Известно, что минимальные розничные цены на сигареты, введенные в Ирландии, Бельгии, Люксембурге, Греции, Италии и Австрии были отменены решениями Европейского Суда (European Court of Justice), принятыми на протяжении 2000 - 2010 годов, как такие, которые не соответствуют законодательству ЕС.

Согласно ч. 1 ст. 15 Директивы ЕС 2011/64 / ЕС от 21.06.2011 года производители и импортеры табака свободны в определенные максимальной розничной цены каждого из своих продуктов. А, введение минимальных розничных цен, ограничивает экономическую конкуренцию между производителями табачной продукции, что приведет к абсолютной монополизации рынка табачных изделий, считают европейцы.

Ранее "Комментарии" писали о том, что крупнейший производитель сигарет решил отучить украинцев курить.