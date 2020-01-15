Правительство установило численность фактического населения Украины, - Дубилет

Правительство Украины с помощью различных методик исследования смогло установить количество фактического населения Украины. Но цифр пока никто не называет. Об этом на брифинге 15 января заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, сообщает "Украинская правда".

"Мы установили количество имеющегося населения в Украине. Использовали разные методики, они дали примерно одинаковый результат. На следующей неделе, я надеюсь, мы сможем поделиться первыми результатами", - отметил Дубилет.

Также он добавил, что погрешность при таком исследовании меньше, чем при традиционной переписи, и выступил против последнего. Однако подметил, что в правительстве по этому поводу еще спорят.

Напомним, что 28 ноября 2019 года Дмитрий Дубилет заявил, что перепись населения проведут в электронном виде. Она должна осуществляться по данным мобильных операторов и социологов.