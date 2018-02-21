Правительство утвердило повышение пенсий для военнослужащих

Кабинет министров Украины в среду, 21 февраля, утвердил повышение пенсии военнослужащим в среднем на 1,5 тыс. грн с 1 января 2018 года. Таким образом пенсии военным с начала года пересчитают и выплатят в полном объеме.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства отметил, что решение не требует внесения изменений в действующее законодательство и оно будет в силе до момента принятия соответствующего законопроекта, который сегодня проходит обсуждение.

"Мы начали дискуссию о пенсиях военнослужащим осенью. Это очень важный закон, который устанавливает справедливость в отношении военных. Я обещал с 1 января повысить пенсии, и я помню об этом. Но дискуссии по проекту закона продолжаются. И они могут продолжаться месяц и два. Я помню, что обещал. Поэтому сегодня мы принимаем решение о повышении пенсий для военнослужащих - в среднем на 1,5 тыс. грн. Начисление начнутся с сегодняшнего дня", - сказал Гройсман.

Если с 1 января 2018 года пенсии будут составлять в среднем на 1,5 тыс. грн. больше нынешней, то уже с 1 января 2020 года пенсии будут увеличены почти в два раза.

Также документ предусматривает пересчет пенсий бывшим сотрудникам Министерства внутренних дел.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что согласно разработанному правительством законопроекту, осовременивание пенсий военным пенсионерам предполагается провести с 1 января 2018 года. По его словам, законопроект уже разработан и предоставлен для рассмотрения, а в самом законе зафиксировано: когда бы Верховная Рада не проголосовала, осовременивание пенсий военным пенсионерам будет проводиться с 1 января 2018 года.

11 октября вступил в силу закон о пенсионной реформе, который предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Средний размер пенсий в Украине после перерасчета увеличился на 560 грн до 2446 грн.