Правительству Гройсмана в дискуссии с Евросоюзом по экспорту леса нужно показать зубы, нужно уметь огрызаться - экономист

Дискуссия с ЕС об отмене запрета на экспорт леса покажет, может ли украинское правительство адекватно вести диалог с Евросоюзом в рамках договора о свободной торговле. Об этом заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сообщают Экономические известия.

"Евросоюзу выгодно, чтобы Украина оставалась поставщиком дешевого сырья, а из ЕС завозила дорогостоящую продукцию, - отметил экономист. - В прошлом году Евросоюз осуществлял такое же давление на украинское правительство, чтобы не допустить ограничения вывоза металлолома. Хотя очевидно, что эти ограничения нужно было вводить намного раньше, ведь сейчас металлолом в Украине уже в дефиците - все вывезли. Такой же сценарий нам пытаются навязать и с лесом. Евросоюз просто защищает свои интересы. Конкурентов никто не любит. Они хотят вывозить от нас лес-кругляк, а обратно нам продавать готовую мебель. Правительству Гройсмана в дискуссии с Евросоюзом по экспорту леса нужно показать зубы, нужно уметь огрызаться. Договор о свободной торговли с ЕС дает для этого все возможности".

Верховная Рада законом "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" ввела мораторий на экспорт леса древесных пород (кроме сосны) с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017 года.

Евросоюз увязывает отмену моратория на экспорт леса с предоставлением Украине финансовой помощи в размере 600 млн. евро.

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