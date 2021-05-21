Правоохоронці провели обшуки в КП "Київтеплоенерго"

У службових приміщеннях комунального підприємства "Київтеплоенерго" і в офісних приміщеннях підрядних підприємств в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт, провели обшуки. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в п'ятницю, 21 травня.

"Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство протягом 2019 - 2020 років на замовлення КП "Київтеплоенерго" здійснювало роботи по реконструкції теплових мереж, капітального ремонту аварійних ділянок теплових мереж по об'єктах і житлових будинків міста Києва на загальну суму 260 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що підрядна організація виконала зазначені роботи не в повному обсязі і з завищенням вартості робіт і матеріалів.

Крім того, здійснювалося оформлення виконання субпідрядних робіт і поставки товарів від підприємств з ознаками фіктивності.

"На підставі постанови суду в офісних приміщеннях зазначених підприємств, в тому числі комунального підприємства, проведені обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів і фіксації відомостей про обставини скоєння кримінальних злочинів", - пояснили в прес-службі прокуратури.

Кримінальне провадження розслідується за ч.5 ст.191 КК України.

Нагадаємо, 20 травня правоохоронці провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю і в Департаменті з питань реєстрації КМДА. Також з обшуками приходили в приміщення комунальної корпорації "Київавтодор".

19 травня слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в одному з департаментів Київської міської державної адміністрації. Приводом для обшуків стало незаконне будівництво біля Києво-Печерської Лаври по вулиці Редутній.