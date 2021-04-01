Правоохоронці проводять обшуки в керівництва АРМА

Правоохоронці проводять обшуки в приміщенні центрального апарату Агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА), і за місцем проживання кількох співробітників. Про це повідомила пресслужба агентства.

Зазначають, що обшуки проводять у межах кримінального провадження, керівництво АРМА співпрацює зі співробітниками силових відомств, надаючи всі запитувані документи та необхідну інформацію.

Адвокат юридичної компанії "Міллер" Масі Наєм уточнив, із посиланням на власні джерела, що обшуки проводять Служба безпеки України і Держбюро розслідувань.

За його даними, обшуки проводять у в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі, а також у чоловіка на ім'я Ігор Король, якого Наєм називає аферистом.

Король фігурував в опублікованих у лютому розслідуваннях "СтопКора" і "Української правди". За даними ЗМІ, через нього вивели з-під арешту $400 тис., які були заарештовані поліцією як "общак" злодія в законі.

Повідомляли, що гроші заарештували в червні 2020 року в межах справи про вбивство. Арештоване майно передали в управління АРМА. У грудні 2020 року Король, 24-річний уродженець Угорщини, зареєстрований у Києві, звернувся в агентство по гроші - послався на рішення суду, який нібито скасував арешт і визначив його власником коштів.

АРМА перерахувало кошти Королю. Однак згодом виявилося, що суд не виносив рішення, на яке той послався.

Після зникнення грошей керівництву АРМА почали надходити погрози. Співробітникам обливали під'їзд кров'ю, підкидали свинячу голову, ляльку вуду, кидали навчальну гранату в таксі.