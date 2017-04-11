Правоохранители поймали на взятке и.о. замглавы Одесской таможни

Исполняющий обязанности заместителя руководителя Одесской таможни попался во время получения взятки, заявили в прокуратуре области.
Чиновника поймали при получении неправомерной выгоды в размере 600 долларов.
Таможенник требовал и получил взятку от предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление груза.
Кроме того, служащий фактически занимает должность первого заместителя начальника Херсонской таможни ГФС, а должность в Одесской области занимал "по командировке", уточнили в прокуратуре.
Спецоперацию по задержанию проводили следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками регионального управления Службы безопасности и коллегами из подразделения внутренней безопасности ГФС в области.
Расследование продолжается.
Полиция совместно с работниками областной прокуратуры задержала по подозрению в получении взятки главного специалиста тернопольского областного управления Государственной миграционной службы (ГМС),