Правоохранители поймали на взятке и.о. замглавы Одесской таможни

Исполняющий обязанности заместителя руководителя Одесской таможни попался во время получения взятки, заявили в прокуратуре области.

Чиновника поймали при получении неправомерной выгоды в размере 600 долларов.

Таможенник требовал и получил взятку от предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление груза.

Кроме того, служащий фактически занимает должность первого заместителя начальника Херсонской таможни ГФС, а должность в Одесской области занимал "по командировке", уточнили в прокуратуре.

Спецоперацию по задержанию проводили следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками регионального управления Службы безопасности и коллегами из подразделения внутренней безопасности ГФС в области.

Расследование продолжается.

Полиция совместно с работниками областной прокуратуры задержала по подозрению в получении взятки главного специалиста тернопольского областного управления Государственной миграционной службы (ГМС),