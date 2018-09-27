Предоставление Украине Всемирным банком 800 млн долларов зависит от сотрудничества с МВФ

Предоставление Украине 800 млн долларов поддержки от Всемирного банка будет зависеть от продолжения сотрудничества Украины с МВФ. Об этом сообщила на пресс-конференции директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, передает корреспондент УНН.

"Всемирный банк готовит большие гарантии по оказанию поддержки Украины на 800 млн долларов с целью внедрения дальнейших реформ. Когда мы будем давать гарантию бюджету, должна быть запущена надлежащим образом программа с МВФ, чтобы мы могли работать с нашими исполнительными директорами, чтобы получить согласие на 800 млн долларов", - сказала Сату Кахконен.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева надеется на то, что в ближайшее время будут успешно завершены переговоры с Международным валютным фондом по цене на газ для населения.

При этом ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом достигло принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году, сейчас решается вопрос темпов этого роста.