Предпосылок для роста цен на газ и электричество нет - Минэнерго

Министерство энергетики и угольной промышленности не видит оснований для повышения цен на электроэнергию и разработало схему, не предусматривающую повышения цен на газ, сообщил глава Минэнергоугля Игорь Насалик в эфире программы "Перша Шпальта" на телеканале "UA:Перший".

"Если вы говорите о дальнейшем росте электроэнергии, то я не вижу в балансе, который мы будем представлять НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг), мотиваций для того, чтобы цену на электроэнергию увеличивать - мы видим мотивацию для ее уменьшения еще", - заявил Насалик.

Кроме того, по словам министра, повышение цен на газ пока также не планируется.

"Министерство разработало схему, которая не предусматривает повышение цены на газ", - сказал он.

Напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" ожидает повышение цены на газ для населения на 18,84% или на 931 грн за 1 тыс. куб. м - до 5 873 грн за 1 тыс. куб. м без НДС с октября.

По материалам: Интерфакс