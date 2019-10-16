Предприниматели заявили о недоверии заместителю руководителя ОП Украины Юлии Ковалив

Украинские предприниматели заявили о недоверии заместителю руководителя Офиса президента Украины Юлии Ковалив. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

"Переговорная группа заявила о недоверии Юлии Ковалив. Причина - вчерашние манипуляции, о якобы проведении консультаций с предпринимателями и принятым по их результатам решений", - написал Александр Чумак.

Также он анонсировал очередную акцию протеста возле Офиса президента, которая состоится 18 октября. Предидущая акция прошла 30 сентября.

Напомним, предприниматели просят президента Владимира Зеленского наложить вето на законы номер 1053-1 и 1073. А 19 октября последний срок для наложения вето или подписания данных законопроектов.

В законопроектах 1053-1 и 1073 идет речь о новых правилах работы с кассовыми аппаратами. Бизнесмены недовольны новыми правилами, согласно которым весь бизнес обяжут закупить кассовые аппараты и платить налоги по чекам, согласно прибыли. Такие законы предприниматели считают убийственными для их дела. Согласно им, любой потребитель может заявить в налоговую о "неправильном" чеке. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно."Предприниматели готовы общаться с президентом и только по двум вопросам :1. Сначала Вето. 2. Создание координационного совета, который наработает изменения к законопроектам. Других полномочий у переговорной группы нет", - добавил Александр Чумак.

Отметим, что вчера, 15 октября, на сайте президента Украины появилась информация о том, что в Офисе Президента Украины прошли консультации с экспертами, представителями предпринимателей, народными депутатами - сопредседателями межфракционного депутатского объединения "За ФЛП" и представителями Кабинета Министров с целью формирования общей позиции относительно политики по малым предпринимателям."Глава государства откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", вводящих электронный чек" - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, протестные настроения вызваны в основном плохой осведомленностью предпринимателей относительно норм законов, принятых парламентом, а также умышленными манипуляциями и искажением. Она подчеркнула, что упомянутые законы направлены не против физических лиц - предпринимателей, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группу ФЛП, тем самым уменьшая объем уплаты налогов.

По словам Юлии Ковалив, предпринимателей пугают необходимостью приобретения кассовых аппаратов за бешеные деньги, хотя на самом деле такой обязанности нет - достаточно будет загрузить в телефон бесплатное приложение, которое предоставит Государственная фискальная служба.

Заместитель руководителя Офиса Президента объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года. "Поэтому те, кто пугает малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют", - подчеркнула Юлия Ковалив.

Со своей стороны Президент Украины отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать. Поэтому Глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", вроде ювелирного бизнеса.

Также Государственная налоговая служба должна предоставить уже с 1 января 2020 года приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим. По словам Владимира Зеленского, это необходимо для того, чтобы предприниматели успели приспособиться к изменениям в законодательстве.

Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетности была смягчена. Владимир Зеленский предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для обработки предложений по улучшению условий для бизнеса. "ФЛП фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса. А народные депутаты из объединения "За ФЛП" уже готовят законодательные инициативы по защите интересов малых предпринимателей. В частности, они будут работать над переводом в электронную форму отчетности для ФЛП, упрощением налогового администрирования и другими законодательными инициативами", - пояснила Юлия Ковалив.

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