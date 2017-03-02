Предприятия Ахметова на территории "ДНР/ЛНР" будут работать в соответствии с украинским законодательством

Компания System Capital Management (Донецк) заявляет, что ее предприятия на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей будут продолжать работать исключительно в соответствии с законодательством Украины.

Об этом говорится в заявлении компании, передают Українські Новини.

"Группа SCM всегда работала и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства, в том числе - наши предприятия на НКТ. И никакое давление не заставит нас изменить юрисдикцию своих активов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, несмотря на сложную политическую ситуацию в стране и военные действия все активы Группы SCM в полном объеме отчисляют налоги и сборы в украинский бюджет.

Всего с начала конфликта на Донбассе SCM выплатила в государственный бюджет более 100 млрд гривен налогов, 10% из которых обеспечили отчисления предприятий, работающих на неподконтрольных территориях.

В сообщении отмечается, что SCM считает частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" - неприемлемым.

Отметим, System Capital Management была основана в 2000 году для управления активами в горнодобывающей, металлургической и энергетической отраслях.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Как сообщали Українські Новини, Енакиевский металлургический завод (Донецкая область) и угледобывающая компания "Краснодонуголь" (Луганская область) остановили производство.

Напомним,участники блокады открыли новый редут в Донецкой области.