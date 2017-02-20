Предприятия "Укроборонпрома" не торгуют с РФ с 2014г

Предприятия, входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", не продают свою продукцию Российской Федерации с середины 2014г, заявляют в концерне.

"Мы не ведем торговлю со страной-агрессором, как это предусмотрено распоряжением Кабмина от 2014 года. Концерн контролирует, чтобы ни одна гайка не попала к врагу. Не исключено, что другие оборонные заводы, которые не входят в состав "Укроборонпрома", продолжают сотрудничать с Россией в обход законодательства Украины. Однако наши предприятия строго придерживаются нормативных актов государства ", - отметили в Концерне в понедельник вечером.

Как добавили в "Укроборонпроме", с середины 2014г концерн не только остановил любую торговлю со страной-агрессором, но и активно запустил программу замещения российских комплектующих.

"Наш вектор четкий и понятный: отказ от российских деталей и их замещение отечественными. Кооперация с предприятиями почти в каждой области помогает справиться с этой задачей. А оценку тем заводам, которые игнорируют интересы государства и продолжают сотрудничать с врагом, дадут спецслужбы", - сказали в госконцерне.