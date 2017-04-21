Председатель правления ПАО "Укрзализныця": Поезд в Иран запустить невозможно, нет рельсов

Запуск тестового поезда из Украины в Иран невозможен из-за отсутствия железнодорожной инфраструктуры, заявил председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун.

"19 апреля министр (министр инфраструктуры Владимир Омелян, - ред.) заявляет, что уже летом будет запущен тестовый поезд сообщением Украина- Иран для транспортировки сельскохозяйственной продукции. Маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана. Для специалистов УЗ - это новость", - написал он в Facebook.

При этом Балчун отказался комментировать заявление "во избежание обвинений в предвзятости" и привел слова объективного эксперта Александра Кавы: "Этот поезд может дойти только до азербайджано-иранской границы в городе Астара. Железнодорожные перевозки возможны с Батуми только в Астару. До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт - 160 километров. И этот путь еще надо построить. На это может уйти 3-4 года. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так ввезти территорией Ирана".

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции.