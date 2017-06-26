Председатель правления "ПриватБанка" Шлапак подал в отставку, - источник

Из открытых источников Председатель правления "ПриватБанка" Александр Шлапак подал в отставку. Об этом "Українським новинам" сообщил представитель банка.

"Есть заявление об отставке", - сообщил он.

Отмечается, что решение по данному вопросу еще не принято.

В пресс-службе банка сказали, что Шлапак выполнил в полной мере поставленные на него задачи по стабилизации ситуации в финучреждении и в ближайшее время планирует завершить каденцию на данном посту.

Соответствующее заявление может быть рассмотрено набсоветом в конце июля.

Напомним, что Шлапак занял пост предправления банка в декабре 2016 года сразу после национализации "ПриватБанка".

С февраля по декабрь 2014 года был министром финансов Украины в правительстве Арсения Яценюка.