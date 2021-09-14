Прем'єр запевняє, що Україна цьогоріч виконає план надходжень від приватизації

Фонд державного майна має забезпечити до кінця року заплановані надходження до державного бюджету на суму 12 млрд грн від великої приватизації державних підприємств.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Загалом, по великій і малій приватизації дуже багато об'єктів. Тобто, за минулий і за цей рік - це сотні об'єктів різного масштабу: від невеликих приміщень до великих цілісних майнових комплексів. Цього року в нас заплановано отримання надходжень від приватизації, великої зокрема, в бюджеті 12 млрд грн. Фонд держмайна обіцяє цей план виконати. Поки що ми очікуємо цього виконання", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що цьогоріч очікувалася приватизація 12 об'єктів. Однак, за його словами, з об'єктивних причин шість теплоелектроцентралей передані від ФДМУ в управління НАК "Нафтогаз України", "щоб підготуватися і спокійно пройти опалювальний сезон".

Глава уряду зауважив, що коли питання заборгованостей на цих підприємствах будуть вирішені, приватизація буде продовжена, але вже не цього року.

Прем'єр-міністр також поінформував, що конкурс на приватизацію Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), який мав відбутися 31 серпня, перенесений на листопад.

"Там було 19 заявок учасників, різних - і українських, і іноземних великих компаній, але не всі встигли підготуватися. У зв'язку з цим ФДМУ і Міністерством економіки було прийнято рішення перенести проведення конкурсу на два місяці - конкурс буде проводитись у листопаді. Це буде один із найбільших об'єктів великої приватизації цього року, там початкова ціна 3,7 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня Кабінет Міністрів затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у серпні стартує велика приватизація, від якої планують залучити до державного бюджету близько 12 мільярдів гривень. Він також доручив Мінекономіки спільно з Фондом держмайна протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки.

За даними Фонду держмайна, за підсумками 2020 року доходи від приватизації становили 2,25 млрд грн.

У березні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон No4543 "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації", який скасовує заборону на проведення аукціонів з великої приватизації, встановлену в 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу.