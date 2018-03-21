Премьер-министр Польши приветствовал заявление США о "Северном потоке-2"

Польша приветствует заявление Госдепартамента США о возможности наложения санкций на компании, которые захотят участвовать в проекте "Северный поток- 2". Об этом написал в Твиттере глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Я с удовольствием воспринимаю нынешнее заявление Госдепартамента США по делу санкций, которые могут быть наложены на компании, задействованные в реализации проекта "Северный поток-2", - написал Моравецкий.

По его убеждению, этот проект "размывает европейскую энергетическую безопасность, монополизируя поставки газа и угрожая Украине".

Вашингтон 20 марта предупредил компании, которые хотят принять участие в развитии российского проекта "Северный поток-2" об угрозе введения против них санкций. Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила, что США дали понять своим партнерам из других стран, что фирмы, работающие в секторе энергетического экспорта России, могут попасть под санкции, определенные Актом противостояния противникам Америки через санкции.