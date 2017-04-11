Премьер надеется на возвращение украденных на Донбассе украинских активов

Украденные пророссийскими боевиками украинские промышленные активы будут возвращены, даже если для этого понадобится время, ряд решений и приложение значительных усилий. Об этом сказал Премьер- министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Он подчеркнул, что с юридической точки зрения вопрос возврата предприятий и недр - это вопрос Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"И я понимаю, что это (возврат активов - ред.) не состоится завтра. Но я точно знаю: как Германия в свое время выплачивала компенсации, так и Россия будет выплачивать деньги тем странам, которым она наносит вред", - отметил В.Гройсман.

"Мне жаль, что россияне пошли на нас с оружием. Кто-то мог сказать еще 3,5 года назад, что так будет? Но этот путь в никуда. Мы такое уже проходили. Все будет возвращено, на это уйдет время и много усилий, но другого варианта нет", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, В.Гройсман верит, что Ю.Луценко удастся вернуть выведенные "режимом Януковича" средства.